New York: positiva la giornata per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore americano di petrolio e gas naturale
, in guadagno del 2,93% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Diamondback Energy
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Diamondback Energy
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 168 USD. Possibile una discesa fino al bottom 162,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 173,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)