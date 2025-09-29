New York: Etsy sale verso 72,52 USD

(Teleborsa) - Brilla il gestore di una piattaforma di e-commerce
, che passa di mano con un aumento del 9,01%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Etsy
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Etsy
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 72,52 Dollari USA. Possibile una discesa fino al bottom 65,52. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 79,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)