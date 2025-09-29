New York: nuovo spunto rialzista per Nvidia

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del chipmaker
, con una variazione percentuale del 2,92%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Nvidia
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,8%, rispetto a -0,15% dell'indice americano
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società di chip
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 184,8 USD, con il supporto più immediato individuato in area 181,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 178,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)