Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:39
24.630 +0,51%
Dow Jones 17:39
46.184 -0,14%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

New York: nuovo spunto rialzista per Nvidia

Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per Nvidia
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del chipmaker, con una variazione percentuale del 2,92%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Nvidia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,8%, rispetto a -0,15% dell'indice americano).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società di chip. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 184,8 USD, con il supporto più immediato individuato in area 181,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 178,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```