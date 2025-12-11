New York: in calo Nvidia

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il chipmaker
, con una flessione del 3,50%.
L'andamento di Nvidia
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario della società di chip
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 176,3 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 179,4. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 175,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)