New York: si concentrano le vendite su Diamondback Energy

(Teleborsa) - Pressione sul produttore americano di petrolio e gas naturale, che tratta con una perdita del 2,33%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Diamondback Energy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Diamondback Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 146,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 143,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 149,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
