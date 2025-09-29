New York: si concentrano le vendite su Diamondback Energy

(Teleborsa) - Pressione sul produttore americano di petrolio e gas naturale
, che tratta con una perdita del 2,33%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Diamondback Energy
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Diamondback Energy
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 146,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 143,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 149,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)