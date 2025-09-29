Milano 29-set
0 0,00%
Nasdaq 29-set
24.611 +0,44%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 29-set
9.300 +0,16%
Francoforte 29-set
23.745 +0,02%

New York: si concentrano le vendite su Qualcomm

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Qualcomm
Ribasso composto e controllato per la compagnia tech statunitense, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.
Condividi
```