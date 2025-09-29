PALLADIUM del 26/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre
Balza in avanti il metallo prezioso, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,44%.
Tecnicamente, il palladio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.301,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.212,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.390,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)