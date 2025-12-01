PALLADIUM del 29/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il metallo prezioso, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.
Le implicazioni di breve periodo del palladio sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.470,3. Possibile una discesa fino al bottom 1.412,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.528,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)