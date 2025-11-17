PALLADIUM del 16/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Modesta la performance per il metallo prezioso, che ha registrato un marginale guadagno a 1.407.
Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.379,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.453. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.352.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)