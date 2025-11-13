Milano 9:34
44.996 +0,45%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:34
9.890 -0,21%
24.388 +0,03%

Finanza
PALLADIUM del 12/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Giornata decisamente positiva per il metallo prezioso che ha chiuso la seduta in rialzo a 1.471,5.

Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.500,3, mentre il primo supporto è stimato a 1.413,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.586,8.


