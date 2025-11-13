PALLADIUM del 12/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Giornata decisamente positiva per il metallo prezioso che ha chiuso la seduta in rialzo a 1.471,5.
Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.500,3, mentre il primo supporto è stimato a 1.413,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.586,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)