Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:41
24.629 +0,51%
Dow Jones 17:41
46.171 -0,16%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Petrolio a 65,23 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 65,23 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 65,23 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```