Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferretti

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il costruttore di yacht di lusso
, che tratta in utile del 2,54% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Ferretti
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Ferretti
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,7 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,778 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,652.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)