Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferretti

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il costruttore di yacht di lusso, che tratta in utile del 2,54% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Ferretti rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Ferretti, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,7 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,778 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,652.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
