Milano 13:17
45.733 -0,25%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 13:17
10.241 +0,02%
Francoforte 13:17
25.290 -0,25%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferretti

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferretti
(Teleborsa) - Avanza il costruttore di yacht di lusso, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ferretti rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di breve periodo di Ferretti sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,753 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,629. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,877.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```