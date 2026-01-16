Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferretti

costruttore di yacht di lusso

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,753 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,629. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,877.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)