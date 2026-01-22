Piazza Affari: positiva la giornata per Ferretti

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il costruttore di yacht di lusso
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,77%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ferretti
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Ferretti
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,959 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,891. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,027.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)