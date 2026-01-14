Milano 9:50
45.715 +0,42%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:50
10.167 +0,29%
25.416 -0,02%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferretti

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferretti
Rosso per il costruttore di yacht di lusso, che sta segnando un calo dell'1,93%.
Condividi
```