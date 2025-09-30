Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:42
24.623 +0,05%
Dow Jones 21:42
46.325 +0,02%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,37% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 24.520,5 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA riporta un contenuto ribasso dello 0,37% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 24.520,5 punti.
