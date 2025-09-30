Brunello Cucinelli: AQR incrementa lo short, nuova posizione di Helikon

(Teleborsa) - Nuovi movimenti nelle posizioni nette corte
(PNC) rilevanti su Brunello Cucinelli
, casa di moda quotata su Euronext Milan.
Secondo l'aggiornamento CONSOB
, risultano sopra la soglia dello 0,5% del capitale JP Morgan Asset Management UK Limited (con lo 0,78%), AQR Capital Management (0,81%), Kintbury Capital (0,71%), Pertento Partners (0,72%) e Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV (0,61%).
Per AQR Capital Management si tratta di un incremento
dall'ultimo aggiornamento (0,81% da 0,72%), mentre quella di Helikon è una nuova posizione
. Entrambe le operazioni sono datate 26 settembre.
La percentuale fornita dalla CONSOB è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Bisogna ricordare che sono oggetto di pubblicazione da parte di CONSOB le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale
della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).