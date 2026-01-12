Cucinelli, fatturato 2025 record a 1,4 miliardi di euro. Anticipa piano di investimenti

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, casa di moda quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilcon unche raggiunge un nuovo massimo storico a 1.407,7 milioni di euro, grazie a una crescita a cambi costanti pari al +11,5%, superiore alle attese formulate a inizio anno, e un incremento a cambi correnti pari al +10,1%.Molto positivo il trend di crescita nel, con i ricavi che raggiungono 388,6 milioni di euro, evidenziando un incremento a cambi costanti pari a +11,9% (+8,4% a cambi correnti), sostanzialmente in linea con la crescita del trimestre precedente, pur in presenza di una base di confronto più impegnativa.Il 2025 si conferma un anno importantissimo per il, che nel quarto trimestre realizza una crescita dei ricavi a cambi costanti del +14,5%, con crescita a doppia cifra (+10,5%) anche a cambi correnti. Su base annua, il canale Retail registra un incremento a cambi costanti del +12,9% (+11,3% corrente), affiancato da un contributo positivo e ben bilanciato del, in crescita del +8,5% a cambi costanti (+7,8% a cambi correnti), con un aumento del +6,3% a cambi costanti nel secondo semestre.Le vendite risultano decisamente positive in tutte le: +11,9% in America, +8,1% in Europa, +15,3% in Asia.Brunello Cucinelli ha ritenuto opportuno anticipare di sei mesi il completamento dell'importante progetto del piano triennale 2024-2025-2026 per la produzione artigianale Made in Italy, con investimenti straordinari avvenuti nell'ultimo biennio, che garantiscono alla società di operare con serenità per i prossimi 10-15 anni. Glinel 2025 risultano pari a circa 145 milioni di euro, con un'incidenza intorno al 10,5% del fatturato.L'è pari a circa 200 milioni di euro, che riflette il grande investimento sopra citato, con la distribuzione come di consueto di dividendi per 69 milioni di euro, corrispondenti a un pay-out pari al 50%. Anche in considerazione del ritorno ad investimenti annuali ordinari per i prossimi anni, ci aspettiamo che l'indebitamento netto caratteristico migliori di molto progressivamente."Si è chiuso un anno che abbiamo definito da record, sia in termini di fatturato che di immagine, e considerata la qualità delle vendite, ci aspettiamo un sano, sostenibile ed equilibrato profitto per il 2025", ha commentatoe Direttore Creativo della Casa di Moda."Alla luce dell'ottimo andamento delle vendite invernali, della positiva partenza della collezione Primavera/Estate 2026 e degli eccellenti riscontri sulle pre-collezioni Autunno/Inverno 2026 siamo- ha spiegato - Inoltre, tenuto conto del rafforzamento dell'immagine di lusso assoluto che definiamo “lusso gentile”, espressione di esclusività, di qualità, di artigianalità e Made in Italy, valori che si respirano nelle nostre boutique e nei bellissimi multibrand nel mondo i quali si riflettono nel rapporto con i clienti finali — guardiamo a questo anno con grande positività e ci attendiamo pertanto una sana crescita dei ricavi intorno al 10%".