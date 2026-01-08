Milano
7-gen
45.559
0,00%
Nasdaq
7-gen
25.654
0,00%
Dow Jones
7-gen
48.996
-0,94%
Londra
9:00
9.997
-0,51%
Francoforte
7-gen
25.122
0,00%
Giovedì 8 Gennaio 2026, ore 09.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Enel, UBS incrementa target price e conferma Buy
Enel, UBS incrementa target price e conferma Buy
Energia
,
Finanza
,
Consensus
08 gennaio 2026 - 08.59
(Teleborsa) -
UBS
incrementa a
10,2 euro
per azione (dai precedenti 8,95 euro) il
target price
su
Enel
, colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
Condividi
Leggi anche
Enel, Goldman Sachs incrementa target price e conferma Buy
Prysmian, UBS alza target price a 105 euro
Eventi e scadenze del 7 gennaio 2026
ARKO quota anche la controllata ARKO Petroleum sul Nasdaq
Argomenti trattati
Enel
(7)
Titoli e Indici
Enel
0,00%
UBS
+0,11%
Altre notizie
Enel aggiorna il piano il 23 febbraio
UBS a massimi in 17 anni con legislatori svizzeri che propongono compromesso sul capitale
Enel, Barclys e Jefferies aumentano il target price. Prossimo catalyst il CDM
Piazza Affari: scambi in positivo per Enel
Technoprobe, Deutsche Bank alza target price e conferma Buy
Enel ha acquistato azioni proprie per oltre 123,9 milioni di euro
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto