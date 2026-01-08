Milano 7-gen
Enel, UBS incrementa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - UBS incrementa a 10,2 euro per azione (dai precedenti 8,95 euro) il target price su Enel, colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
