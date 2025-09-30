Francoforte: andamento rialzista per Auto1

(Teleborsa) - Balza in avanti Auto1
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Auto1
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Auto1
rispetto all'indice.
Le implicazioni di medio periodo di Auto1
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 29,11 Euro con primo supporto visto a 28,39. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 27,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)