Giappone, Produzione industriale (MoM) in agosto

Giappone, Produzione industriale in agosto su base mensile (MoM) -1,2%, invariato rispetto al precedente (la previsione era -0,7%).

