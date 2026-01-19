Milano 16-gen
Ordini macchinari core Giappone (MoM) in novembre

Ordini macchinari core Giappone (MoM) in novembre
Giappone, Ordini macchinari core in novembre su base mensile (MoM) -11%, in calo rispetto al precedente +7% (la previsione era -5,2%).
