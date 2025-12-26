Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Giappone, Produzione industriale (MoM) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Produzione industriale (MoM) in novembre
Giappone, Produzione industriale in novembre su base mensile (MoM) -2,6%, in calo rispetto al precedente +1,5% (la previsione era -1,9%).

(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
