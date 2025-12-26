Milano
Giappone, Produzione industriale (MoM) in novembre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
26 dicembre 2025 - 07.00
Giappone,
Produzione industriale in novembre su base mensile (MoM) -2,6%
, in calo rispetto al precedente +1,5% (la previsione era -1,9%).
(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
