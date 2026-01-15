Milano
Giovedì 15 Gennaio 2026, ore 08.04
Prezzi produzione Giappone (MoM) in dicembre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
15 gennaio 2026 - 07.00
Giappone,
Prezzi produzione in dicembre su base mensile (MoM) +0,1%
, in calo rispetto al precedente +0,3% (in linea con le stime degli analisti).
