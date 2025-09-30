Milano 10:08
Londra: andamento sostenuto per Airtel Africa
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, con una variazione percentuale del 2,25%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Airtel Africa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Airtel Africa rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,398 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,329. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,466.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
