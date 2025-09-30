Londra: andamento sostenuto per Airtel Africa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, con una variazione percentuale del 2,25%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Airtel Africa
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Airtel Africa
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,398 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,329. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,466.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)