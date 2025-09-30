Milano 10:09
42.371 -0,43%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:09
9.272 -0,30%
Francoforte 10:09
23.689 -0,24%

Madrid: seduta euforica per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Ottima performance per il gruppo farmaceutico spagnolo, che scambia in rialzo del 3,88%.
