Martedì 30 Settembre 2025, ore 22.00
Male Synchrony Financial sul mercato azionario di New York
30 settembre 2025 - 18.00
Si muove in perdita la
società che fornisce prodotti di credito ai consumatori
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,79% sui valori precedenti.
Synchrony Financial
Synchrony Financial
-2,85%
