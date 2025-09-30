Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:44
24.621 +0,04%
Dow Jones 21:44
46.323 +0,01%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

New York: brillante l'andamento di Danaher

Migliori e peggiori
New York: brillante l'andamento di Danaher
(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore di apparecchiature mediche e diagnostiche, che avanza bene del 2,76%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Danaher rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro di medio periodo di Danaher ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 193,2 USD. Primo supporto individuato a 187,4. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 199,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```