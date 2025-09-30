New York: brillante l'andamento di Merck

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società chimico-farmaceutica
, in guadagno del 2,99% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Merck
rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di Merck
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 79,1 USD. Prima resistenza a 82,06. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 77,27.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)