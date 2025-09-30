Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:45
24.625 +0,06%
Dow Jones 21:45
46.337 +0,04%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

New York: brillante l'andamento di Merck

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società chimico-farmaceutica, in guadagno del 2,99% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Merck rispetto all'indice.


Analizzando lo scenario di Merck si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 79,1 USD. Prima resistenza a 82,06. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 77,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
