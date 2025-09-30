New York: Capital One Financial in forte calo

(Teleborsa) - Pressione sulla holding diversificata di servizi finanziari
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,74%.
La tendenza ad una settimana di Capital One Financial
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nel breve periodo, Capital One Financial
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 220,3 USD e supporto a 205. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 235,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)