New York: Capital One Financial in forte calo

(Teleborsa) - Pressione sulla holding diversificata di servizi finanziari, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,74%.

La tendenza ad una settimana di Capital One Financial è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nel breve periodo, Capital One Financial presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 220,3 USD e supporto a 205. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 235,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
