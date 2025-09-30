New York: Capital One Financial in forte calo

holding diversificata di servizi finanziari

Capital One Financial

S&P-500

Capital One Financial

(Teleborsa) - Pressione sulla, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,74%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 220,3 USD e supporto a 205. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 235,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)