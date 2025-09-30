New York: performance negativa per Atlassian

società di software australiana

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 3,59%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 163,8 USD. Supporto stimato a 156,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 171.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)