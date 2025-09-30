New York: performance negativa per Atlassian

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di software australiana
, che mostra un decremento del 3,59%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Atlassian
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le tendenza di medio periodo di Atlassian
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 163,8 USD. Supporto stimato a 156,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 171.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)