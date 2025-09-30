New York: positiva la giornata per Astrazeneca

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda globale biofarmaceutica britannica
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,81%.
La tendenza ad una settimana di Astrazeneca
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Astrazeneca
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 74,66 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 77,07. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 73,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)