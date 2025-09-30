Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:46
24.637 +0,11%
Dow Jones 21:46
46.343 +0,06%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

New York: positiva la giornata per Astrazeneca

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Astrazeneca
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda globale biofarmaceutica britannica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,81%.

La tendenza ad una settimana di Astrazeneca è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Astrazeneca, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 74,66 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 77,07. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 73,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```