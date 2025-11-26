Astrazeneca incolore nonostante via libera antitumorale Imfinzi in USA

Astrazeneca

Astrazeneca

(Teleborsa) - Poco mossaa Londra, con scambi attorno alla parità (+0,01%), dopo l'approvazione da parte della FDA statunitense per un farmaco antitumorale. Il farmaco Imfinzi ha ottenuto il via libera alla commercializzazoione negli Stati Uniti da parte dell'Autorità per il farmaco, come trattamento per adulti affetti da alcuni tipi di tumore allo stomaco che possono essere rimossi chirurgicamente.Il farmaco verrebbe utilizzato in combinazione con la chemioterapia prima e dopo l’intervento chirurgico e, successivamente, da solo in seguito all’operazione. L’approvazione si fonda sui risultati di uno studio di Fase II, che ha rilevato come i pazienti trattati abbiano una probabilità del 29% inferiore di recidiva del cancro, peggioramento o morte rispetto a quelli che hanno ricevuto solo chemioterapia. Inoltre, lo studio ha mostrato un rischio di morte inferiore del 22% per i pazienti sottoposti al trattamento a base di Imfinzi.L'analisi del titolo Astrazeneca, eseguita su base settimanale, mette in evidenza la trendline rialzista più pronunciata del titolo rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 141,7 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 140,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 142,7.