Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:47
24.636 +0,10%
Dow Jones 21:47
46.347 +0,07%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

New York: rally per Charles River Laboratories International

(Teleborsa) - Brilla Charles River Laboratories International, che passa di mano con un aumento del 4,02%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Charles River Laboratories International subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 148,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 155,5. Il peggioramento di Charles River Laboratories International è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 144,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
