New York: rally per Charles River Laboratories International

(Teleborsa) - Brilla Charles River Laboratories International
, che passa di mano con un aumento del 4,02%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500
, ad evidenza del fatto che il movimento di Charles River Laboratories International
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 148,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 155,5. Il peggioramento di Charles River Laboratories International
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 144,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)