New York: scambi al rialzo per Charter Communications

società di servizi di comunicazione a banda larga

Nasdaq 100

Charter Communications

indice dei titoli tecnologici USA

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,32%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,16%, rispetto a -0,9% dell').Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 285 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 277,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 292,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)