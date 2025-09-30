Milano 16:28
42.635 +0,19%
Nasdaq 16:28
24.553 -0,24%
Dow Jones 16:28
46.301 -0,03%
Londra 16:28
9.338 +0,41%
Francoforte 16:28
23.782 +0,15%

New York: scambi al rialzo per Charter Communications

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi di comunicazione a banda larga, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,32%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Charter Communications mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,16%, rispetto a -0,9% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Charter Communications rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 285 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 277,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 292,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
