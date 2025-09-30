New York: scambi al rialzo per Charter Communications

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi di comunicazione a banda larga
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,32%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Charter Communications
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,16%, rispetto a -0,9% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Charter Communications
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 285 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 277,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 292,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)