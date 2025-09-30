Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: su di giri IQVIA Holdings
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nella ricerca di soluzioni tecnologiche per le aziende biofarmaceutiche, che tratta in rialzo del 4,11%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di IQVIA Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso IQVIA Holdings rispetto all'indice.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per IQVIA Holdings, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 181,8 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 191,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 175,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
