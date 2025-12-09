Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:15
25.684 +0,22%
Dow Jones 19:15
47.647 -0,19%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

New York: su di giri KeyCorp

Effervescente la banca commerciale statunitense, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,44%.
