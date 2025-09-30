Parigi: in calo TotalEnergies

compagnia petrolifera e del gas francese

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso dell'1,83%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 52,47 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 51,79. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 51,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)