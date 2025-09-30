Milano 16:29
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto oil italiano

L'Indice petrolifero a Milano perde lo 0,94%, continuando la seduta a 18.539,35 punti.
