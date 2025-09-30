Milano
10:10
42.375
-0,42%
Nasdaq
29-set
24.611
0,00%
Dow Jones
29-set
46.316
+0,15%
Londra
10:10
9.273
-0,29%
Francoforte
10:10
23.705
-0,17%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 10.27
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: calo per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: calo per il settore beni di consumo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
30 settembre 2025 - 10.00
Perde terreno il
comparto dei beni di largo consumo
, che retrocede a 109.031,04 punti, ritracciando dell'1,02%.
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Staples
-1,17%
