Milano 10:11
42.386 -0,40%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:11
9.274 -0,28%
Francoforte 10:11
23.704 -0,17%

PLATINUM del 29/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Effervescente il metallo bianco-argenteo, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,84%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.644,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.518,2. L'equilibrata forza rialzista del platino è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.771,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
