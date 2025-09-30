Milano 17:35
Southwest Airlines in discesa a New York

(Teleborsa) - A picco la compagnia aerea americana, che presenta un pessimo -5,37%.

L'andamento di Southwest Airlines nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Southwest Airlines è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,34 USD, mentre il primo supporto è stimato a 30,21. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 34,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
