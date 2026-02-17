New York: allunga il passo Southwest Airlines

(Teleborsa) - Brilla la compagnia aerea americana
, che passa di mano con un aumento del 4,43%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Southwest Airlines
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,03%, rispetto a -2,48% dell'indice del basket statunitense
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Southwest Airlines
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 54,25 USD, con il supporto più immediato individuato in area 52,57. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 51,77.
