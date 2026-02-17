Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:50
24.680 -0,21%
Dow Jones 17:50
49.550 +0,10%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

New York: allunga il passo Southwest Airlines

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla la compagnia aerea americana, che passa di mano con un aumento del 4,43%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Southwest Airlines mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,03%, rispetto a -2,48% dell'indice del basket statunitense).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Southwest Airlines. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 54,25 USD, con il supporto più immediato individuato in area 52,57. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 51,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
