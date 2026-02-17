New York: allunga il passo Southwest Airlines

compagnia aerea americana

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 4,43%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,03%, rispetto a -2,48% dell').Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 54,25 USD, con il supporto più immediato individuato in area 52,57. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 51,77.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)