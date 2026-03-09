In netto ribasso i titoli delle compagnie aeree e crociere d'oltreoceano su impennata prezzo petrolio

United Airlines

(Teleborsa) - Seduta pesante per il settore dellee deglistatunitensi esposto agliIl prezzo dell'oro nero ha raggiunto i(Future Petrolio Greggio WTI - Apr 2026 a 100,4 dollari al barile, +10,5%), mentre l’escalation dellaha portato alcuni importanti produttori di petrolio del Medio Oriente ae ha sollevato preoccupazioni per un’delle spedizioni attraverso loLe vendite si abbattono suche in questo momento sta lasciando sul terreno oltre il 6,5%, ribassi intorno al 5% si registrano sumentrecede il 4%.Non se la passano molto meglio gli operatori di crociere, conche crolla del 6%, ribassi oltre il 3% invece per