In netto ribasso i titoli delle compagnie aeree e crociere d'oltreoceano su impennata prezzo petrolio

(Teleborsa) - Seduta pesante per il settore delle compagnie aeree
e degli operatori crocieristici
statunitensi esposto agli alti prezzi del petrolio
.
Il prezzo dell'oro nero ha raggiunto i livelli più alti da luglio 2022
(Future Petrolio Greggio WTI - Apr 2026 a 100,4 dollari al barile, +10,5%), mentre l’escalation della guerra tra Stati Uniti e Israele con l’Iran
ha portato alcuni importanti produttori di petrolio del Medio Oriente a tagliare le forniture
e ha sollevato preoccupazioni per un’interruzione prolungata
delle spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz
.
Le vendite si abbattono su United Airlines
che in questo momento sta lasciando sul terreno oltre il 6,5%, ribassi intorno al 5% si registrano su American Airlines
e Delta Air Lines
mentre Southwest Airlines
cede il 4%.
Non se la passano molto meglio gli operatori di crociere, con Carnival
che crolla del 6%, ribassi oltre il 3% invece per Royal Caribbean
e Norwegian Cruise Line
