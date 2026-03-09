Milano 16:24
43.988 -0,37%
Nasdaq 16:24
24.594 -0,20%
Dow Jones 16:24
47.119 -0,81%
Londra 16:24
10.234 -0,50%
Francoforte 16:24
23.440 -0,64%

In netto ribasso i titoli delle compagnie aeree e crociere d'oltreoceano su impennata prezzo petrolio

Finanza, Trasporti
(Teleborsa) - Seduta pesante per il settore delle compagnie aeree e degli operatori crocieristici statunitensi esposto agli alti prezzi del petrolio.

Il prezzo dell'oro nero ha raggiunto i livelli più alti da luglio 2022 (Future Petrolio Greggio WTI - Apr 2026 a 100,4 dollari al barile, +10,5%), mentre l’escalation della guerra tra Stati Uniti e Israele con l’Iran ha portato alcuni importanti produttori di petrolio del Medio Oriente a tagliare le forniture e ha sollevato preoccupazioni per un’interruzione prolungata delle spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz.

Le vendite si abbattono su United Airlines che in questo momento sta lasciando sul terreno oltre il 6,5%, ribassi intorno al 5% si registrano su American Airlines e Delta Air Lines mentre Southwest Airlines cede il 4%.

Non se la passano molto meglio gli operatori di crociere, con Carnival che crolla del 6%, ribassi oltre il 3% invece per Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line.



