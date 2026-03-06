Southwest Airlines scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia aerea americana
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,40% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Southwest Airlines
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di Southwest Airlines
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 39,82 USD con area di resistenza individuata a quota 42,24. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 38,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)