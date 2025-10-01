Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 30/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
A picco il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude gli scambi con un pessimo -2,39%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 64,84. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 68,46 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 63,64.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)