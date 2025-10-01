Milano 17:35
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Food & Beverage

Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Food & Beverage
Cede alle vendite il settore Alimentare europeo, che retrocede a 426,93 punti.
