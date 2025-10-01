Francoforte: amplia l'ascesa Sartorius

produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica

(Teleborsa) - Brilla il, che passa di mano con un aumento del 7,68%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,48%, rispetto a +0,8% dell').L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 218,5 Euro e supporto a 206,5. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 230,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)