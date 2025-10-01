Milano 9:56
42.602 -0,29%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:56
9.391 +0,43%
23.817 -0,27%

Francoforte: amplia l'ascesa Sartorius

Migliori e peggiori
Francoforte: amplia l'ascesa Sartorius
(Teleborsa) - Brilla il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che passa di mano con un aumento del 7,68%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Sartorius mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,48%, rispetto a +0,8% dell'indice della Borsa di Francoforte).


L'andamento di breve periodo di Sartorius mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 218,5 Euro e supporto a 206,5. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 230,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```