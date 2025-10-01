Francoforte: amplia l'ascesa Sartorius

(Teleborsa) - Brilla il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica
, che passa di mano con un aumento del 7,68%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Sartorius
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,48%, rispetto a +0,8% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
L'andamento di breve periodo di Sartorius
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 218,5 Euro e supporto a 206,5. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 230,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)