Francoforte: risultato positivo per Puma

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 23,14 Euro e supporto visto a quota 22,39. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 23,89.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)