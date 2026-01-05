Milano 14:49
45.703 +0,73%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:49
9.988 +0,37%
Francoforte 14:49
24.708 +0,69%

Francoforte: andamento sostenuto per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Infineon
Balza in avanti la compagnia hi-tech tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,22%.
Condividi
```